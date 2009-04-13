ЮЗЖД досрочно модернизировала свыше 13 км путей

Путейщики Юго-западной железной дороги досрочно модернизировали путь на перегоне Маковое—Янпиль в Сумской области. Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, работники путевой машинной станции Бахмача № 285 и путевой машинной станции Конотопа № 119 отремонтировали 13,1 км пути за 18 суток, а не за 20, как было предусмотрено.

Путевые работы планировали проводить с 23 марта по 12 апреля 2009 года. Однако уже 10 апреля 2009 года с 22.00 железнодорожный перегон Маковое—Янпиль открыли для движения поездов.