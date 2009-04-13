ПЖД отремонтирует 14 км пути

Приднепровская железная дорога на текущей неделе (с 13 по 17 апреля) отремонтирует 14 км пути. Об єтом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Из них более 9 км пути - на станции Днепропетровск и на участе Самойловка-Варваровка – подлежат модернизации Также за указаный период ремонтные бригады ПЖД заменят 10 стрелочных переводов на станциях Инкерман-2, Таврийск, Кривой Рог, Запорожье и Девладово.

В святи с выполнением путейных работ ПЖД предупредила пассажиров о частичном изменении движении пригородных электропоездов.