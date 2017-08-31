The Guardian: Российский мост в Крым близок к завершению

Установка железнодорожной арки над Керченским проливом – ключевой этап в плане Кремля по интеграции аннексированного полуострова. Об этом пишет Шон Уокер в статье "Российский мост в Крым близок к завершению", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Российские инженеры завершили ключевую фазу строительства моста, который свяжет аннексированный Крымский полуостров с материковой Россией.

Огромная 6-тысячная железнодорожная арка была установлена на высоте 35 метров над уровнем моря в операции с участием сотен рабочих.

Мост, который будет составлять 12 миль (19,3 км) в длину, должен быть открыт для дорожного движения в следующем году, а для железнодорожных перевозок – в 2019. Это основная часть плана Кремля по интеграции Крыма, аннексированного в марте 2014 года во время военной блиц-операции. Международное сообщество все еще считает полуостров частью Украины, а крымские чиновники и компании находятся под воздействием западных санкций, введенных после аннексии.

Крым связан с Украиной узким перешейком, но отделен от России Керченским проливом. В настоящее время добраться в Крым из материковой России можно только самолётом или через пролив на пароме, который часто отменяется из-за плохой погоды.

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Для России мост – это и практическая необходимость, чтобы обеспечить инфраструктурную связь с прилегающим полуостровом, и символический шаг, призванный показать, что Москва не собирается отказываться от контроля над Крымом в ближайшее время. Российские официальные лица надеются, что мост привлечет российских туристов в Крым, а крымские вина и продукты будет легче транспортировать в Россию на продажу.

Железнодорожная арка образует участок длиной более 200 метров, и она достаточно высокая, чтобы под ней могли проходить суда. Аналогичная арка для секции дорожного движения будет установлена в следующем месяце. Мост был назван самой сложной строительной операцией в истории России. Это будет самый длинный мост в стране, и, по прогнозам, он будет стоить около 3 миллиардов фунтов стерлингов.

План его строительства начали разрабатывать вскоре после аннексии, и он стал еще более важным после серии блокад с украинской стороны. Граница между Крымом и остальной Украиной сильно военизирована, для нее характерны длительные задержки. Полуостров оставался без электричества в течение нескольких недель подряд в конце 2015 года после того, как украинские активисты взорвали электрические линии.

Строительство знаменует реализацию планов, которые витали в воздухе на протяжении более века, начиная с неопределенного предложения британского консорциума в 19 веке построить железнодорожное сообщение между Лондоном и Индией через Крым.

План строительства моста был разработан во времена индустриализации в 1930-х годах при Иосифе Сталине, а в 1942 году, когда Крым находился под немецким контролем, нацисты даже начали строительство, но не успели завершить, потому что их отбросила продвигающаяся Красная армия. Железнодорожный мост был построен Советами к концу Второй мировой войны, но рухнул всего несколько месяцев спустя.

Позднее от советских планов отказались из-за огромных затрат, связанных со сложными геологическими проблемами в этом районе и погодными условиями.

После аннексии российские официальные лица рассматривали различные варианты того, как можно соединить Крым с материковой частью России, включая туннель, но, в конце концов, приняли решение о строительстве моста.

Строительство контролирует Аркадий Ротенберг, миллиардер, который в детстве был партнером Владимира Путина по дзюдо, и у которого длинная история получения государственных контрактов на строительство во время президентства его старого друга.

Ротенберг заявил, что в проекте важны не только деньги: "Помимо финансовой прибыли... Я также хочу, чтобы проект имел какое-то значение для будущих поколений", - сказал он в прошлом году на российском государственном телевидении.

По словам России, захват территории был ответом на волю местных жителей, которые подавляющим большинством проголосовали за присоединение к России на поспешно организованном референдуме в 2014 году, который был отвергнут международным сообществом как незаконный. С тех пор, правозащитные организации критиковали подавление свободы слова в регионе, а коренное крымскотатарское население сообщало о преследованиях и арестах.