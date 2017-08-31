Конкурс на пост главы правления и членов набсовета УЗ объявят до 1 октября – Омелян

Конкурс по отбору главы правления и членов наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" должен быть объявлен до 1 октября. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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"Укрзализныця" анонсировала, что она хочет повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5% с 1 октября. За это время должен начаться процесс конкурса на нового руководителя и членов правления "Укрзализныци". При этом у бизнеса не должно быть вопросов: где вы взяли таких людей? Это должны быть специалисты. Также необходимо запустить процесс избрания наблюдательного совета, который должен контролировать работу правления компании", - сказал он.

По словам министра, 1 сентября Координационный комитет во главе с вице-премьером рассмотрит график этих конкурсов и через неделю Кабмин может назначить членов правления.

Омелян не исключил, что руководителем "Укрзализныци" может стать нынешний исполняющий обязанности главы правления госкомпании Евгений Кравцов.

"У него есть шанс, от него зависит, как он его использует. Он может быть как реформатором, так и Балчуном номер два", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

В свою очередь Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и заявил, что настаивает на смене всего руководящего состава "Укрзализныци".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.