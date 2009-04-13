Компания «Астелит» подала апелляцию на решение суда

Компания «Астелит» (ТМ life:)) подала апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд на решение Киевского хозсуда по иску к «Укртелекому», принятое решение в пользу «Укртелекома».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела внешних связей life:) Надежда ЛУБНИНА.

«Апелляция подана в пятницу, 10 апреля», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН ранее, компания «Астелит» планировала подписать дополнительное соглашение с «Укртелекомом» о продлении договора на условиях 2008 года в части стоимости завершения звонков с сети мобильной связи «Астелита» на фиксированную сеть «Укртелекома». «Укртелеком» не согласился на подписание такого соглашения, поскольку пересмотрел в конце 2008 года условия завершения звонков на своей сети, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 коп. за минуту до 50 коп. за минуту.

«Астелит» обратился в Киевский хозяйственный суд с иском о продлении договора с «Укртелекомом» на завершение звонков (заключении дополнительного соглашения) на 2009 год на условиях 2008 года. Дело рассматривалось в суде 1 апреля и суд отказал в удовлетворении иска «Астелит».

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) обслуживает 11,2 млн. абонентов (по состоянию на конец 2008 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 93,8% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 168 странах благодаря 411 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 66,1% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE.

Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной фиксированной связи – более 10,3 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов) и широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).