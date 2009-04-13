УГЦР создаст систему контроля станций спутниковой связи

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) будет создана система контроля передающих станций спутниковой связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«Система GeoМоn, разработанная компанией Integral Systems Europe, интегрирует несколько ведущих подсистем, которые будут обеспечивать наведение антенны на любой спутник, фиксацию радиочастотных сигналов спутников, осуществление геолокации любого передающего оборудования, а также расчет эфемериды перемещения спутников», - говорится в сообщении.

В подсистемы GeoМоn также входит и радиочастотное оборудование, в частности, спутниковое оборудование, которое основано на технологии COTS и предназначено для приема спутниковых сигналов.

По данным УГЦР, внедрения системы GeoMon позволит операторам спутниковой связи, службам контроля и оптимизации обнаруживать ошибки в частотном планировании, контролировать соответствие параметров передачи данных любым спутником, оптимизировать параметры сети, определять координаты несанкционированных приемо-передатчиков, учитывать как санкционированные, так и несанкционированные подключения.