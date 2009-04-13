В Крыму объем грузоперевозок сократился на треть

В январе-марте текущего года по сравнению с I кварталом 2008 г. объем перевезенных грузов транспортным комплексом Автономной Республики Крым сократился на треть и составил более 2 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По информации управления, снижение объемов прослеживается по всем видам транспорта. Лидером в сфере грузоперевозок транспортным комплексом автономии остается железнодорожный транспорт, который выполняет 47% грузоперевозок и 88% транспортной работы. С начала года этим видом транспорта перевезено более 1 млн. т грузов, что на 41% меньше уровня аналогичного периода 2008 г. Свыше 46% общего объема отправленных железной дорогой грузов приходится на флюсы.

Объем автомобильных грузоперевозок на коммерческой основе по сравнению с январем-мартом 2008 года уменьшился на 32% и составил 440 тыс. т. На рынке автоперевозок АРК услуги по транспортировке грузов предоставляют как предприятия, так и физлица-предприниматели. На долю последних приходится почти треть объема коммерческих автомобильных грузоперевозок. По состоянию на конец марта 2009 г. услуги по перевозке грузов на индивидуальных грузовых автомобилях, в соответствии с полученной лицензией, оказывали 560 частных транспортных перевозчиков, в собственности которых находятся более тысячи грузовых автомобилей.

Предприятия морского транспорта сократили объем перевозки грузов на 6%. За 3 месяца 2009 г. заказчикам доставлено 203 тыс. т, большая доля которых (77%) приходится на внутреннее сообщение.

Авиаперевозчики Крыма предоставляют услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, при этом они носят нерегулярный характер. За январь-март 2009 г. самолетами авиаперевозчиков автономии доставлено заказчикам более 1 тыс. т грузов, что на 38% меньше, чем в январе-марте 2008 г.