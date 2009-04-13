УМС завершила проект по развитию транспортной сети

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) и компания PrioCom (Киев) завершили проект по усовершенствованию и расширению транспортной волоконно-оптической DWDM-сети компании УМС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании УМС.

«Целью данного проекта, который длился на протяжении полутора лет, было расширение существующей оптической сети оператора, повышение ее пропускной способности, гибкости и управляемости, что особо актуально в связи с расширением спектра услуг мобильной и фиксированной связи, а также доступа в Интернет, которые предоставляются оператором», - отмечается в сообщении.

Специалисты компании PrioCom совместно с техническими специалистами МТС-Украина, разработали, спроектировали и реализовали решение, на основе которого была построена полносвязная перестраиваемая оптическая сеть.

В частности, по данным пресс-службы, в ходе реализации проекта были усовершенствованы действующие и инсталлированы новые мультиплексоры, которые при объединении с существующей сетью организовали новую магистральную сеть с расширенной полосой пропускания и новыми возможностями по дальнейшему развитию сети. Каждый фрагмент усовершенствованной оптической сети позволяет осуществить на терминальных узлах ввод/вывод 40 длин волн с пропускной способностью 10 Гбит/с в каждом направлении.

Модернизация оптической сети произведена на базе оптической транспортной платформы Cisco ONS 15454.

Финансовая сторона проекта не разглашается.

Ранее компания PrioCom построила и ввела в эксплуатацию оптическую и пакетную сети для МТС-Украина.

Справка УНИАН. Компания PrioCom – системный интегратор, предлагающий профессиональные IT-решения решения для операторов связи. Направлениями деятельности компании являются: проектирование и построение IT-инфраструктур; обеспечение услуг на операторских сетях; поддержка сетей операторов связи. Объем реализации компании PrioCom в 2008 году составил 358 млн. грн.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,02 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,77 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.