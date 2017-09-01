В Киеве частично ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе

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Киеве с 1 по 4 сентября частично ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в связи с ремонтом.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"С 1 по 4 сентября движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат в связи с ремонтом", – говорится в сообщении.

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В частности, частичное ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.

В свою очередь коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНИАН, на Южном мосту в Киеве в связи с ремонтом до 15 сентября будет ограничено движение транспорта.