В Украине с октября могут подорожать железнодорожные грузоперевозки

Министерство инфраструктуры намерено повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

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Соответствующие нормы содержатся в проекте приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", опубликованном на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается осуществить в текущем году индексацию тарифов на перевозку грузов в пределах Украины на 22,5%.

"Изменение уровня тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом предусмотрено проектом консолидированного финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год (индексация тарифов на 22,5% предусмотрена c 1 октября 2017 года - УНИАН), который согласован Минэкономразвития", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, дополнительные поступления от индексации грузовых тарифов составят 2,788 миллиарда гривень и позволят компенсировать только 12,3% от общей суммы капитальных инвестиций.

"За счет этих средств планируется приобрести около 3000 единиц грузовых вагонов, изготовленных собственными силами, и приобрести более 500 полувагонов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что замечания и предложения к проекту приказа принимаются в течение месяца от заинтересованных юридических и физических лиц в письменном и электронном виде

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" скорректировала финплан на 2017 год с уменьшением чистой прибыли до 60 миллионов с 1,2 миллиарда гривень. Также, в этой редакции консолидированного финансового плана общества индексация тарифов на 22,5% перенесена на 1 октября 2017 года, а индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.