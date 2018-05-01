Автогазовая буря

Последний месяц лета запомнится украинцам не только жаркими днями, но также и рекордным ростом цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива. За считанные дни розничные цены на автогаз выросли с 10-11 грн до почти 17 грн за литр.

Такого быстрого роста стоимости этого вида топлива украинские автомобилисты никогда не видели. Более того, автогаз всегда считался в некотором роде социальным товаром, так как стоил дешевле бензина и солярки. На рынке даже существует негласный критерий, согласно которому спрос на газ (включая установку газобаллонного оборудования на автомобиль) остается стабильным, пока его стоимость не превышает половины цены бензина марки А-95.

По словам аналитика консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александра Сиренко, когда газ подорожал еще только до 15 грн за литр, то установка газобаллонного оборудования стала не выгодной для автомобилистов, и пропан-бутан начал терять свою привлекательность как альтернатива более традиционным видам топлива.

Стремительный рост цен на этот вид топлива вызвал недоумение и вопросы в обществе: что же послужило причиной такой «автогазовой инфляции»?

По мнению заместителя директора экспертной организации на рынке нефтепродуктов «Консалтинговая группа А-95» Артема Куюна, ценовой скачок был вызван рядом экономических факторов, которые совпали во времени. По его словам, ажиотаж на рынке был вызван пиковым потреблением сжиженного газа и недостатком предложения, который возник из-за ремонтов многих зарубежных нефтеперерабатывающих заводов. Также свою роль сыграла нехватка парка локомотивов и цистерн для перевозки газа у «Укрзализныци» и недостатка мощностей для хранения топлива и создания его запасов на случай возникновения дефицита.

Ряд политиков и экспертов заметили же в этой ситуации результат передела рынка и политическую составляющую.

«Все началось в мае этого года. Тогда, благодаря решениям Федеральной службы таможенного и экспортного контроля России, все поставки сжиженного газа из РФ, а именно с заводов компании «Роснефть», были переориентированы в одни руки – трейдинговой компании Proton Energy», - рассказывает Александр Сиренко, добавляя, что СМИ уже неоднократно находили связь между успехами этой компании на рынке сжиженного газа и интересами кума Путина, скандально известного прокремлевского политика Виктора Медведчука.

На эту связь также указывает народный депутат Сергей Лещенко, по словам которого, СБУ в феврале-марте этого года «зачистила» рынок российских поставок автогаза – заблокировав работу почти всех трейдеров автогаза на украинском рынке – под одного игрока: компанию Медведчука.

«Компания «Роснефть» выдала только ей права на импорт сжиженного газа в Украину, то есть фактически подсадив украинцев на российскую иглу. Мы соскочили с иглы природного газа и теперь подсели на иглу сжиженного газа», - заявил депутат.

После того как, поставки автогаза из России были монополизированы, а потом ограничены таможенными органами РФ и начался рост цен в оптовом и розничном сегментах этого рынка.

«С мая и до сегодня Proton Energy получает весь ресурс российского автогаза, который к тому же является самым дешевым по сравнению с остальными направлениями импорта. Располагая таким ресурсом, эта компания может сегодня, в условиях дефицита и ажиотажа, продавать свой газ со скидкой, что делает ее бенефициаром сложившейся ситуации», - отметил Сиренко.

Ряд экспертов обратили внимание, что в последние две недели августа дефицит сжиженного газа на рынке составлял 20-30 тыс. тонн в месяц, при общем уровне потребления 150 тыс. тонн в месяц.

Диверсия против Украины

Ажиотаж на рынке автогаза вместе с обвинениями в адрес России и «украинского друга» Путина не заставила ждать реакции со стороны правительства. В начале текущей недели премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с участниками рынка, экспертами и ответственными государственными органам. По итогам премьер сделал громкие выводы.

«Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это – диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан», - сказал глава правительства, поручив ряду министерств и ведомств разобраться с ситуацией на рынке и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке. Особой критики премьера заслужил Антимонопольный комитет, как орган, отвечающий за соблюдение норм конкурентного законодательства. Также Гройсман пообещал, что полученную информацию о состоянии рынка он положит на стол президента Петра Порошенко.

Неизвестно, насколько тщательно чиновники готовили докладную записку главе государства, но на следующий день президент сделал заявление, которое привело в замешательство многих игроков рынка. Порошенко сказал, что Украина должна наладить собственное производство сжиженного газа, хотя уже длительное время автогаз производится на заводах «Укргазвыдобування», «Укрнафты», на Кременчугском НПЗ и установках ряда частных газодобывающих компаний.

Комментируя эту ситуацию, президент также добавил административно-командные нотки и заявил, что «уже во второй половине сентября поставлена задача о снижении цены на сжиженный газ».

Выполняя задачу Порошенко – а, скорей всего, под влиянием рыночных причин – с 30 августа ситуация стабилизировалась и цены на АЗС застыли на уровне около 16 грн за литр газа. Некоторые региональные и небольшие сети заправок даже опустили стоимость автогаза на 10-50 копеек за литр.

По законам рынка высокие цены на товар привели к падению спроса на него. К тому же появилась информация о том, что трейдеры начнут поставлять газ из альтернативных источников и направлений. В частности, генеральный директор трейдинговой компании GT Group Владислав Колодяжный заявил, что его компания в сентябре через порты Черного моря планирует импортировать в Украину 7-8 тысяч тонн топлива. Этот газ будет куплен на хабах (локациях торговли сжиженным газом, который поступает с разных направлений) в Турции и отправлен в Украину через терминал в порту Черноморск в Одесской области.

Также автомобилистов успокоил и менеджмент сетей АЗС.

«Я с уверенностью могу сказать, что ценовой пик уже пройден, вопрос только в том, на каких отметках мы остановимся. Я думаю, через неделю-две мы увидим цену 14 гривен за литр очень спокойно», - отметил коммерческий директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

Уроки бури

Несмотря на заверения властей и успокоительные тирады участников рынка, страна должна сделать серьезные выводы из очередного топливного кризиса.

Во-первых, совершенно очевидно, что рост цен был обусловлен ненадежностью импортных поставок и манипуляциями с ними, поэтому властям следует уделить больше внимание увеличению объемов внутреннего производства автогаза.

«Если мы нарастим собственное производство и увеличим запасы сжиженного газа, это позволит нам более уверенно чувствовать себя в период колебаний или ограничений импортных поставок», - сказал директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", изучающего рынки автомобильных топлив, Геннадий Рябцев, добавив, что на сегодня Украина производит меньше трети всего потребляемого автогаза.

По его словам, само по себе производство не вырастет, если не создать стимулы для увеличения показателей добычи сырья, из которого оно производится – нефти и газа. Для этого необходимо принять законопроект, который уже долгое время лежит в Раде, но с помощью которого можно изменить нормы Земельного кодекса и упростить доступ нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов.

Также Рябцев считает необходимым снизить рентную ставку на добычу газа хотя бы до уровня нефти – 12% от стоимости проданной продукции и возобновить полноценную работу Государственной службы геологии и недр по своевременной выдаче и продлению спецразрешений на добычу углеводородов.

Отметим, что Госгеонедра не спешат продлевать ряд спецразрешений для двух крупнейших добывающих компаний – «Укранафты» и «Укргазвидобування», что никак не способствует не только достижению ценовой стабильности на рынке автогаза, но и достижению более весомой цели – укреплению энергонезависимости Украины.

В своих комментариях Антимонопольный комитет и Владислав Колодяжный также акцентировали внимание на необходимости максимально диверсифицировать импортные поставки, то есть увеличить количество зарубежных поставщиков сжиженного газа и снизить зависимость от одного из них.

«Мы должны наращивать поставки из альтернативных источников, чтобы заместить российские объемы», - отметил гендиректор GT Group.

Кроме того, правительству еще весной этого не следовало закрывать глаза на информацию о монополизации поставок автогаза из России одним из импортеров и на роль Службы безопасности Украины в этом деле. Если бы еще тогда удалось избежать монополии и сохранить конкуренцию, то влияние каких-либо ограничений не было бы настолько значимым для нашего рынка.

Наконец, в ходе разворачивания ценового кризиса все эксперты обратили внимание на существенную нехватку мощностей по хранению газа – газонаполнительных станций.

«На рынке не хватает мощностей для хранения импортированного или произведенного газа. При объеме всего рынка в 140 тыс. тонн в месяц объем возможного хранения составляет всего 35-40 тыс. тонн в месяц», - сказал Сиренко, добавив, что из-за малого количества баз хранения рынок вынужден работать «с колес», то есть привозить и продавать топливо сразу на АЗС. Безусловно, увеличение игроками рынка объемов собственного парка хранения автогаза снизит риски форс-мажоров.

Хотя период бурного роста цен уже завершился, но неприятный осадок остался. Для того, чтобы украинские автомобилисты смогли в дальнейшем чувствовать себя более спокойно, власти и рынок должны позаботится об увеличении внутреннего производства автогаза, диверсифицировать импортные поставки и развивать инфраструктуру для хранения топлива. Также правительство должно прекратить игнорировать сообщения о возможных противоправных действиях отдельных игроков рынка и тем более – правоохранительных органов. Особенно, в интересах лиц, по которым и так тюрьма давно плачет.

Дмитрий Сидоров