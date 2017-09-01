Из Украины в Италию начнет летать еще одна авиакомпания

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в этом году начнет полеты из киевского аэропорта Жуляны в Бергамо и Неаполь, а также из Львова в Бергамо, Венецию и Неаполь, сообщает avianews.com.

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Полеты из Киева в Бергамо начнутся с 4 декабря, а в Неаполь - с 9 декабря и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. В период новогодних праздников авиакомпания временно добавит третий рейс по средам.

Рейсы из Львова в Бергамо стартуют с 20 октября, а в Венецию и Неаполь - с 8 декабря. По всем трем направлениям полеты будут выполняться два раза в неделю по пятницам с воскресеньям.

Билеты на новые рейсы уже в продаже по цене от 50 евро в одну сторону или от 100 евро туда-обратно на сайте авиакомпании. В цену входит перевозка ручной клади весом до 10 кг и с габаритами до 55х35х25 см.

Перевозка багажа до 15 кг обойдется в 8 евро при оплате заранее. Если вес багажа будет составлять 15-20 кг, то багажный сбор составит 14 евро, а для чемодана весом 20-25 кг перевозка в багаже обойдется в 19 евро при оплате заранее. В случае, если перевозка багажа будет оплачиваться в аэропорту, авиакомпания будет взимать повышенный сбор.

Ernest Airlines является небольшой авиакомпанией с албанскими корнями и флотом из двух самолетов A320 и A319. В данный момент авиакомпания выполняет полеты из столицы Албании Тираны в несколько городов Италии.