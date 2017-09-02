Новый терминал аэропорта "Одесса" начал прием пассажиров международных рейсов

Новый терминал международного аэропорта «Одесса» сегодня начал прием пассажиров, прибывающих международными рейсами.

Как сообщила УНИАН в пресс-службе аэропорта, начат прием пассажиров в новом терминале - осуществлен перевод части соответствующего пассажиропотока в современный инфраструктурный объект.

Читайте такжеТурецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла рейс из Одессы в АнкаруКак заявил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак, фактически речь идет о начале полноценной эксплуатации нового терминала для обслуживания всех пассажиров, что будет способствовать увеличению пропускной способности аэропорта в несколько раз.

«Это знаковое событие для жителей региона, получающих возможность не только комфортно путешествовать, но и достойно принимать своих гостей – будь-то деловые партнеры, туристы, друзья или родственники. Первое впечатление о городе человек получает именно в аэропорту, поэтому мы постарались сделать все возможное для того, чтобы одесситам сделать подарок ко Дню города, а гостям южной столицы хотелось возвращаться сюда снова», - подчеркнул Прусак.

Отмечается, что новый терминал в апреле начал обслуживание пассажиров внутренних рейсов, а с сегодняшнего дня приступил к полноценному приему пассажиров.

В пресс-службе акцентировали, что запуск работы терминального комплекса открывает новые возможности для аэропорта и перспективы развития всего региона.

Как сообщал УНИАН, строительство нового терминала аэропорта «Одесса» началось в июне 2012 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.