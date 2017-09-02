Украинцы в ближайшее время будут ездить на новых скоростных поездах

Акционерная государственная компания «Укрзализныця» планирует в 2018 году закупить новые скоростные поезда.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци».

По словам и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, менеджмент компании продолжит работу по совершенствованию технического состояния подвижного состава и закупке нового, в частности, по увеличению количества скоростных дневных поездов и приобретению пассажирских вагонов для ночных поездов.

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«Скоростные поезда пользуются спросом в Украине - поездки на них удобные и экономят время, поэтому совместно с парламентом и правительством будем работать над реализацией программы закупки их в 2018 году за государственные средства», - сказал Евгений Кравцов.

Руководитель «Укрзализныци» также отметил необходимость увеличения финансирования для развития сегмента пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.