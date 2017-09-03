Опоры проседают: блогер рассказал о новой проблеме Керченского моста

Опоры строящегося моста из России в оккупированный Крым начали серьезно проседать, работы на нем приостановлены. Об этом в своем LiveJournal, ссылаясь на информацию от крымчан, заявил блогер Илья Валиев.

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"Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор", - сказано в сообщении Валиева.

Блогер добавил, что работникам сейчас приказали соблюдать молчание.

Как сообщал УНИАН, 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста в Крым, поскольку завершила его ключевую фазу.