«Укрзализныця» назначила 39 дополнительных поездов

Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам. По состоянию на 14 апреля в расписание дополнительно включены 39 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе«Укрзализныци».

Согласно сообщению, Львовская железная дорога, Южная железная дорога, Донецкая железная дорога назначили по 6 поездов, Юго-Западная железная дорога – 9 поездов, Приднепровская железная дорога – 7 поездов и Одесская железная дорога – 5 поездов.

Еще 9 поездов (два из них транзитные) назначили Российские железные дороги.