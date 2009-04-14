«Укрзализныця» назначила 39 дополнительных поездов
15:56, 14 апреля 2009Транспорт/Связь
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На Пасху и майские праздники
Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам. По состоянию на 14 апреля в расписание дополнительно включены 39 поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе«Укрзализныци».
Согласно сообщению, Львовская железная дорога, Южная железная дорога, Донецкая железная дорога назначили по 6 поездов, Юго-Западная железная дорога – 9 поездов, Приднепровская железная дорога – 7 поездов и Одесская железная дорога – 5 поездов.
Еще 9 поездов (два из них транзитные) назначили Российские железные дороги.
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