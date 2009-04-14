Львовский железнодорожник стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике (фото)

Работник Львовской железной дороги Игорь ШИМЕЧКО 12 апреля на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Бухаресте (Румыния) завоевал титул чемпиона Европы, добыв в борьбе золотую медаль. 13 апреля И.ШИМЕЧКО вернулся в Украину.

И.ШИМЧЕНКО поднял в сумме 433 кг (203 кг — рывок + 230 кг — толчок), что на 14 кг больше тяжелоатлета из России, который занял вторую ступень. Как передает корреспондент УНИАН, 13 апреля в аэропорту «Борисполь» победителя торжественно встретили представители «Укрзализныци».

И.ШИМЕЧКО также работает инструктором-методистом ДФСК «Локомотив» во Львове, является мастером спорта Украины международного класса, членом национальной сборной Украины по тяжелой атлетике. Выступает в весовой категории свыше 105 кг. В 2008 году он принимал участие в Олимпийских играх, которые проходили в Пекине, и занял пятое место с результатом 433 кг.

***

Спортсмен родился в 1986 году, учится в магистратуре Львовского государственного университета физической культуры.

На протяжении недели в Бухаресте самые сильные тяжелоатлеты континента вели борьбу в 15-и весовых категориях чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Украину представляли 14 спортсменов.

В последний день разыгрывались медали в самой престижной весовой категории среди мужчин - +105 кг, в которой и победил И.ШИМЕЧКО.

Таким образом, на нынешнем чемпионате Европы украинцы получили две золотые (Наталия Троценко (53 кг), Игорь Шимечко (+105 кг)), две серебрянные (Юлия Калина (58 кг), Алексей Торохтий (105 кг)) и одну бронзовую награды (Юлия Довгаль (+75 кг)).