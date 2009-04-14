КФ «Остров» оценит госпакет "АэроСвита"

Победителем конкурса по отбору оценщика рыночной стоимости 22,3941% государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" признано ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Как отмечают в Фонде, оценка рыночной стоимости пакета будет проведена с целью его дальнейшей продажи.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества принял решение о приватизации государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" (Киевская область) в размере 22,3941% уставного фонда. Номинальная стоимость госпакета из 96,83 тыс. акций составляет 4 млн. 336 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», созданное в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, который оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда, в частности, один самолет "Боинг 737-200". Компания также владеет земельными участками в Борисполе (15,7 га) и Форосе (66,5 га).

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.