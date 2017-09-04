Публичное акционерное общество "Укрпочта" планирует поставлять природный газ потребителям и для собственных нужд в Украине.

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Соответствующую заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине "Укрпочта" подала на рассмотрение в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании НКРЭКУ 7 сентября 2017 года.

При этом на сайте "Укрпочты" уже создан соответствующий раздел, где можно ознакомиться с правилами поставок природного газа и тарифами.

По информации заместителя гендиректора компании Александра Находа, которую он опубликовал в соцсети Facebook, "Укрпочта" будет покупать "голубое" топливо в объеме, который будет необходим для прохождения отопительного сезона ее отделениям и хранить этот газ в подземных хранилищах "Укртрансгаза".

"Оттуда брать каждый месяц по мере необходимости и передавать к нашим точам потребления (котельные, автобазы, отделения...). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон", - отметил Наход, добавив, что для такой деятельности на газовом рынке компания должна получить соответствующую лицензию.

Также заместитель гендиректора сообщил, что потребность "Укрпочты" в газе на отопительный сезон составляет 3,5 миллиона кубометров.

"Покупаем 3,5 миллиона кубов, по обычной процедуре, тендер уже объявили. По статистике, в сезон цены растут на 20-25% и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на подписанные договора, поэтому ожидаем экономию в несколько миллионов гривень, но главная цель даже не в экономии, а в гарантированном наличии газа", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украине "Трафигура Юкрейн" - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.

В начале июля НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа "МЕТ Украина" - дочерней компании международного газотрейдера MET Holding AG.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.