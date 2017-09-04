Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 17%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 17% - до 6,6 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 870 проданных авто, что на 28% больше, чем в августе 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в августе на украинском рынке была французская Renault с показателем 709 проданных авто. При этом продажи Renault относительно августа 2016 года выросли на 28%.

На третьем месте Volkswagen с результатом 524 авто, что 27% больше, чем в августе 2016 года.

На четвертом месте KIA - 435 авто, что на 8% больше, чем в августе 2016 года, а на пятом с объемом продаж в 398 новых машин и ростом на 73% - чешский бренд Skoda.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тысячи единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года вырастут на 32-38%.