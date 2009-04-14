«Укрзализныця» отмечает злоупотребления поставщиков

«Укрзализныця» отмечает наличие злоупотреблений со стороны поставщиков продукции при участии в тендерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила заместитель начальника Управления промышленных предприятий «Укрзализныци» Валентина РОМАНЧЕНКО в ходе заседания экспертного клуба по поводу недобросовестной конкуренции.

По ее словам, при проведении тендеров возникают случаи, когда участники тендера осознанно занижают стоимость работ, при этом не гарантируя ни качества, ни своевременность. «Оценка тендерных предложений в основном основывается на ценовом предложении: 80% - это цена товара, 10% - срок поставки товара и 10% - оплата за продукцию. Очень много случаев, когда предлагается очень низкая цена, целью чего является выиграть тендер. А потом, когда мы даем заявку, эту продукцию не поставляют. При этом страдает безопасность движения, путевое хозяйство ждет шпалы, щебень», - отметила В.РОМАНЧЕНКО.

В качестве примера она привела 2008 год, когда было проведено много тендеров на деревянные шпалы. Однако на сегодня, по ее словам, есть случаи задержек поставок этой продукции, что влияет на безопасность.

Как сообщил заместитель директора ГП «Укрзализпостач» Юрий ГРИЩЕНКО, в марте этого года при проведении тендера на поставку железобетонных шпал в текущем году возникли претензии со стороны поставщиков, которые проиграли тендер. По его словам, в данном случае ведомство опиралось не на низкие ценовые предложения от этих поставщиков, а на дополнительные критерии отбора, в частности, наличие собственного производства и т.п. Как отметил Ю.ГРИЩЕНКО, претензии были высказаны от частного предприятия, которое является посредником, и уставный фонд которого составляет 100 грн., в то время как поставить продукции необходимо на гораздо большую сумму, в сжатые сроки. «Заведомо понятно, что предприятие не может выполнить условия поставки», - сказал Ю.ГРИЩЕНКО.

По словам начальника главного путевого хозяйства «Укрзализныци» Юзефа ТУЛЕЯ, такие претензии недобросовестных участников тендера в результате задерживают поставки необходимой продукции. «Служба железобетонной шпалы составляет 50 лет. Если на тендер выходит какой-либо посредник, а не завод-изготовитель, и предлагает шпалу по цене ниже завода-изготовителя, на сегодняшнем основании мы должны принять цену и закупить продукцию у этого поставщика. Затем происходит следующее: шпалу укладывают в путь, и она должна там пролежать 50 лет. Посредник через год исчезает и через год-два шпала выходит из строя. Кому предъявлять претензии? А на сегодня ремонт 1 км пути составляет 2,5 млн. грн. Представьте какие это суммы, если в этом году мы должны закупить 1,2 млн. шпал, и если это будет некачественная продукция?», - добавил Ю.ТУЛЕЙ.

По мнению В.РОМАНЧЕНКО, вышеуказанную проблему можно решить, если Кабинет министров примет решение, чтобы предприятия, подчиненные Минтранссвязи, связать в единый технологический комплекс и у них проводить закупки без тендерных процедур.