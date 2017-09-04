"Киевавтодор" отремонтировал почти миллион квадратных метров дорог

"Киевавтодор" с начала года выполнил капитальный и текущий ремонт на почти 1 миллион квадратных метров столичных дорог. Об этом УНИАН сообщил глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

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"На сегодняшний день уже выполнено капитальных и текущих ремонтов на почти миллионе квадратных метров дорожного покрытия города. Однако работы продолжаются, и в конце года будет намного больше", - сказал он.

По словам Густелева, к концу сентября в Киеве после реконструкции запустят полноценное движение путепровода в зоне ст. м. "Нивки".

Также чиновник отметил, что на осень уже запланирован ремонт дорог на ряде улиц Киева.

"Осенью начнутся масштабные работы по улице Телиги, Набережном шоссе, на Алма-Атинском путепроводе, по улице Петра Дегтяренко. Эти объекты очень важны для движения по столице", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Киев уже освоил чуть больше половины из 2 миллиардов гривень, выделенных в этом году на ремонт дорог.

Из существующих 26 миллионов квадратных метров автомобильных дорог Киева в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85%.