В капремонте нуждаются более 85% столичных дорог

В капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85% автомобильных дорог Киева, сообщил глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

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"На сегодняшний день дорожная сеть Киева более чем на 85% требует капитального вмешательства для приведения в надлежащее состояние. Это сложно сделать, так как на это требуются большие средства, а также из-за того, что придется перекрыть целый город. Поэтому, мы целый год осуществляем текущий ремонт. Это дает возможность дождаться капитального ремонта на дорожных участках", - сказал он.

Всего, по словам чиновника, квадратура улично-дорожной сети города Киева составляет 26 миллионов квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, Киев уже освоил чуть больше половины из 2 миллиардов гривень, выделенных в этом году на ремонт дорог.