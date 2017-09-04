Volkswagen отзывает в Китае почти 2 миллиона автомобилей

Концерн Volkswagen и его совместные предприятия в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, отзывают в Китае более 1,818 миллиона автомобилей в связи с неисправностями топливного насоса, сообщило AQSIQ (Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая) в своем релизе, сообщает Прайм.

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Отзыву подлежат 18,315 тысячи автомобилей Volkswagen Magotan, произведенных с 29 мая 2010 года по 7 января 2015 года; 3,280 тысячи автомобилей, произведенных с 10 июля 2012 года по 30 декабря 2014 года и 799 автомобилей Volkswagen Passat CC, произведенных с 23 июня 2009 года по 29 октября 2009 года.

Помимо этого, отзыв относится к автомобилям Volkswagen Magotan от FAW-Volkswagen, произведенным с 31 января 2007 года по 17 ноября 2014 года (в общей сложности 859,869 тысячи автомобилей), и машинам Volkswagen Passat CC, произведенным с 7 августа 2009 года по 17 ноября 2014 года (в общей сложности 125,820 тысячи автомобилей). Отзыв касается также машин Passat от SAIC-Volkswagen, произведенных с 5 января 2011 года по 21 сентября 2015 года (810,257 тысячи автомобилей).

Отзыв связан с получением AQSIQ ряда жалоб от потребителей. Ведомство после их получения начало расследование, которые вылилось в отзыв автомобилей. Согласно релизу, топливный насос при определенных условиях может увеличить нагрузку на работу автомобиля, что приведет к перегреву. В результате двигатель машины может заглохнуть, что создаст опасность для водителя и пассажиров. Отзыв автомобилей начнется 25 декабря 2017 года.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.