АМК возбудил дело против Полтавского облавтодора
18:25, 14 апреля 2009Транспорт/Связь
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Сообщили в пресс-службе комитета
Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело против дочернего предприятия «Полтавский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» по признакам злоупотребления монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Согласно сообщению, предприятие диктовало размер стоимости работ по строительству и ремонту дорог, включая в указанные работы завышенные показатели стоимости составляющих, в частности, завышенную стоимость щебня и битума, поскольку приобретение им указанных товаров осуществлялось без проведения тендерных процедур.
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