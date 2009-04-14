Транспортники Полтавщины перевезли 5,2 млн. тонн грузов

В январе-марте этого года предприятиями транспорта Полтавской области перевезено 5,2 млн. тонн грузов, что на 16,6% меньше, чем за январь-март 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной госадминистрации.

По их данным, грузооборот уменьшился за этот период на 33,5% и составлял 1531,1 млн. ткм. Произошло уменьшение грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта, соответственно, на 34% и 20%.

Отправка грузов железнодорожным транспортом, по сравнению с январем-мартом 2008 года, уменьшилась на 16% и составила 4,3 млн. тонн грузов.

За январь-март т.г. предприятиями автомобильного транспорта Полтавской области (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 0,9 млн. тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем за январь-март 2008 года.

Кроме того, за 1-й квартал т.г. пассажирским транспортом в Полтавской области перевезено 39,5 млн. пассажиров, что меньше, чем за январь-февраль 2008 года на 22%.

Пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 857,8 млн. пасс. км, что на 13,9% меньше, чем за январь-март 2008 года.

Из 39,5 млн. пассажиров железнодорожным транспортом перевезено 3,7 млн. (прирост 1,7%), автомобильным – 25,9 млн. (уменьшение 25%), на троллейбусах – 9,9 млн. пассажиров (уменьшение 20%).