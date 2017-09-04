"Укрзализныця" похвасталась новыми пассажирскими вагонами, которые сегодня отправятся в первые рейсы (фото)

Сегодня, 4 сентября, в первые рейсы отправятся три новые пассажирские вагоны, которые «Укрзализныця» получила на прошлой неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ведомстве отмечают, что вагоны имеют ряд конструктивных отличий и усовершенствований. «Например, впервые в пассажирском поезде пассажиры смогут использовать современный кофейный аппарат, который предлагает большой выбор напитков», - говорится в сообщении.

Вагоны включены в состав следующих поездов: № 81/82 Киев – Ужгород (вагон № 10), № 49/50 Киев – Трускавец (вагон № 7), № 11/12 Киев – Новоалексеевка (вагон № 10).

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В этом году пассажирский парк «Укрзализныци» должен пополниться новыми 27 классическими купейными вагонами и еще 11 СВ.

Справка «Укрзализныци». Пассажирский вагон предназначен для перевозки 40 пассажиров со скоростью движения до 160 км/час и может эксплуатироваться на электрифицированных и неэлектрифицированных железных дорогах. Вагон оборудован климатической системой, двумя вакуумными туалетами замкнутого типа.

В вагоне предусмотрена установка дополнительных фильтров в систему отопления и системы водяного пожаротушения. Также усовершенствована работа системы отопления в автоматическом режиме. Установлены более мощные электрические преобразователи для микроволновой печи.