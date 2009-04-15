США может обменять часть акций GM

Правительство США может обменять часть акций оказавшегося на грани банкротства автогиганта General Motors на средства в рамках выданного ранее кредита размером 13,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal, которая цитирует анонимный источник.

Размер обсуждаемой сделки пока не определен, но источник допускает сделку СВОП в размере всей суммы кредита. Условием участия правительства в управлении автогигантом называется предоставление плана реструктуризации корпорации до 1 июня нынешнего года.

Двумя днями ранее газета New York Times сообщила также со ссылкой на анонимный источник, что Минфин США рекомендовал General Motors начать подготовку документов, необходимых для подачи в суд иска о банкротстве до 1 июня нынешнего года. Хотя эта процедура не означает гибели крупнейшего мирового производителя автомобилей.

Глава Минфина Тим Гайтнер ранее допускал, что реструктуризация GM может проводиться через процедуру банкротства, что позволит корпорации радикально решить проблему долгов и встать на ноги без многомиллиардных правительственных вливаний.

Чистый убыток General Motors в 2008 году снизился до 30,9 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2007 году. Выручка гиганта американской автоиндустрии по итогам 2008 года составила 149 миллиардов долларов - на 31 миллиард меньше, чем в 2007 году.

General Motors, основанная в 1908 году, выпускает легковые и грузовые автомобили в 34 странах мира, продает и оказывает сервис в 140 странах. Крупнейшим рынком сбыта GM являются США, за ними следуют Китай, Бразилия, Великобритания, Канада, Россия и Германия.