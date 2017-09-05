В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто

Онлайн-услуга первичной регистрации автомобиля заработает до конца 2017 года, сообщил первый зампредседателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Вискуб на встрече, посвященной развитию электронных сервисов в Украине.

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"Запустим первичную регистрацию авто, это планы на один-два месяца. К концу года это точно заработает", - сказал он.

Также Вискуб отметил, что в сентябре будет представлен кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях перевозчика и многое другое.

Он добавил, что в первую очередь должны быть введены электронные услуги в таких сферах как земельная, строительная, социальная, регистрация авто и другое.

"Эти услуги соответствуют услугам, определённым в директиве Европейского Союза и должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с начала работы онлайн-сервиса Министерства юстиции и Государственного агентства по вопросам электронного правительства, который был запущен 1 марта, уже зарегистрировано 1211 физических лиц - предпринимателей.

В начале августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в Украине до конца года планируется ввести ряд онлайн-сервисов, в частности, регистрации ребенка и брака.