В Одессе разработали новый легкомоторный самолет "Дельфин" (видео)

По замыслу конструкторов, на нем можно и обучать летчиков, и мониторить с воздуха границу и лесные пожары.

Самолет сделали очень безопасным. В случае аварии срабатывает специальная система спасения - весь самолет с пилотами и пассажирами просто спускается на парашюте.

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"Дельфин", так назвали самолет, уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов.