Рада одобрила законопроект об упрощении выдачи лицензий на вещание в зоне АТО

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о временных разрешениях на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины" (регистрационный № 6565).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено упрощение процедуры выдачи лицензий на вещание в зоне проведения АТО и приграничных районах. В частности, речь идет о закреплении механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определении особых условий перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно-территориальных единицах.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что крупные компании не заинтересованы в ведении вещания в зоне АТО и на приграничных территориях, так как не смогут заработать на рекламе.

«Мы предлагаем сегодня простимулировать украинцев создавать местные радио- и телестанции в зоне разграничения», - добавила она.

По словам Сюмар, законопроектом предусмотрены нормы, чтобы «эти вещатели не приезжали в Киев, не принимали участия в различных конкурсах Нацсовета (по телерадиовещанию), чтобы они не платили лицензионный сбор, а чтобы они просто делали местные радиостанции и получали разрешения сроком на один год».

Сюмар подчеркнула, что это позволит «усилить украинское присутствие в этом чрезвычайно сложном регионе».

В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время необходимым условием для оперативного распространения телерадиовещания является выдача Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания специального документа - лицензии, предусматривающей разрешение на данный вид деятельности, но существенной проблемой остается длительная процедура выдачи лицензии.