Продажи новых автобусов с начала года выросли почти на 40%

Продажи новых автобусов в Украине в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 39% - до 926 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, в августе в Украине было продано 139 новых автобусов, что на 30% больше по сравнению с августом прошлого года, и на 45% больше по отношению к июлю 2017 года.

Как отметили в пресс-службе, наибольшую реализацию автобусов продемонстрировал бренд черкасского автобусного завода "Атаман" с показателем в 46 реализованных и поставленных на учет автобусов, что на 119% больше, чем в августе прошлого года.

На марку "Рута" приходится 18 автобусов, что на 63% больше августа прошлого года.

На третьем месте "Эталон", увеличивший продажи на 55% - до 14 автобусов.

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых автобусов в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в 2 раза и составил 1,293 тысячи единиц.