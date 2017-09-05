Житомирская область внедряет комплексный подход во время ремонта социальных объектов – глава ОГА Гундич

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич отмечает, что в области внедряют комплексный подход во время ремонта социальных объектов. Как сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом Гундич рассказал журналистам во время визита в Емильчинский район.

Тогда председатель ОГА проверил, как ведутся ремонтные работы на автодороге Р-49 Васьковичи-Шепетовка возле села Радичи. Руководитель области осмотрел состояние ремонта этой дороги.

«2017-2018 годы дорог. И это - не просто лозунг. Это - конкретная задача от президента, результаты которой должны ощутить жители области уже в этом году. Ведь, кроме финансирования дорог из государственного бюджета, мы в области направляем 358 млн грн на ремонт дорог за счет перевыполнения сбора таможенных платежей. Более того, мы внедряем комплексный подход: если ремонтируется социальный объект, для него приобретается современная техника, новые школьные автобусы, то и дороги к этому объекту должны быть надлежащего уровня. Как, например, Емильчинская школа, к которой вскоре начнется ремонт трех участков дорог», – сообщил председатель ОГА.

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В целом же, по данным облгосадминистрации, автомобильная дорога Р-49 – один из объектов, который находится на постоянном контроле руководства области. Общая протяженность ремонта покрытия 2 участков – 7,7 км с расширением дорожного полотна на общую сумму 24,6 млн грн. Подрядчик – ЧП «Автомагистраль». Сейчас положено асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 3,3 км, что составляет 42,6%. Также проводятся работы по расширению дорожного полотна, вырубки деревьев, разработке грунта.

Гундич также подчеркнул, что с этого года часть отремонтированных дорог Житомирщины пройдут независимую экспертизу. Он также пригласил жителей области совместно контролировать качество ремонтов дорог, особенно дороги местного значения.

На ремонт Г-49 в текущем году предусмотрено финансирование из госбюджета в размере 22,227 млн грн, а также при содействии Житомирской облгосадминистрации на это предусмотрено 2,469 млн грн софинансирования из местных бюджетов.