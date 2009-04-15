На ОДЖ снизился непроизводственный травматизм

За три месяца 2009 года из-за нарушения правил безопасности на Одесской железной дороге (ОЖД) произошли 23 случая непроизводственного травматизма (на 9 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2008-го), из них смертельных — 16 (на 4 меньше).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

16 случаев травмирования произошло на станциях и 7 — на перегонах.

По данным предприятия, основной причиной несчастных случаев на железной дороге является нарушение гражданами правил безопасности на железнодорожном транспорте. Железнодорожники напоминают, что машинист не в состоянии моментально остановить поезд, и в очередной раз призывают всех быть максимально осмотрительными, поскольку даже незначительное, на первый взгляд, нарушение правил безопасности может привести к трагическому финалу.

С Правилами безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах, в вагонах пассажирских и пригородных поездов.