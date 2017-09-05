Генпрокуратура и СБУ снова проводят обыски в "Укрзализныце" - названа причина

Сегодня следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ проводят обыски в подразделениях «Укрзализныци» с целью документирования фактов хищения денежных средств в «Укрзализныци», предназначенных для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров.

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Как сообщила пресс-служба генпрокуратуры, обыски проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

«Подразделение «Укрзализныци» в начале лета 2017 года якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов заключило с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента. Согласно заключению судебного эксперта, поставленное вещество непригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уже изъята техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

Согласно сообщению, решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам «Укрзализныця», которые принимали непригодный товар.

Как сообщал УНИАН, в начале лета Генеральная прокуратура Украины проводила следственные действия в госкомпании «Укрзализныця» относительно растраты материальных ценностей и денежных средств одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства.

Кроме этого, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм регулярного приобретения чиновниками «Укрзализныци» некачественной продукции почти на 100 млн грн.