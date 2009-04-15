ДЖД отремонтирует почти 600 км путей

Донецкая железная дорога в 2009 г. планирует разными видами ремонта обновить почти 566 км железнодорожных путей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В частности, по данным пресс-службы, в целом в 2009 году железнодорожники Донецкой дороги планируют модернизировать 80 км пути и капитально отремонтировать 186 км. Средний и комплексно-оздоровительный ремонт проведут на 300 км пути. Также 280 стрелочных переводов будет заменены на новые, в том числе 240 комплектов на железобетонных брусьях.

По состоянию на середину апреля обновлено разными видами ремонта 54,5 км пути: модернизация — 16,7 км, капитальный ремонт — 15,4 км, средний — 15,3 км и комплексно-оздоровительный — 7,1 км. Кроме того, заменено на новые 16 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 14 комплектов.

По данным ДЖД, основное направление по модернизации пути в текущем году — Славянск-Лозовая, участки работ капитального ремонта — Родаково-Семейкино, Иловайск-Кутейниково-Амвросиевка.

Донецкая железная дорога призывает граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения. Путевые работы пройдут без влияния на движение пассажирских поездов.

Справка УНИАН. В 2008 году железнодорожники ДЖД разными видами ремонта обновили 774,1 км пути: модернизация — 130,1 км, капитальный ремонт — 127 км, средний — 317 км и комплексно-оздоровительный — 200 км. Кроме того, заменено на новые 382 комплекта стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 272 комплекта, отремонтировано средним ремонтом 119 комплектов, в частности на железобетонных брусьях — 55 единиц.

Особое внимание было уделено ремонтным работам на направлениях Донецк-Волноваха, Углегорск-Мариуполь, Дебальцево-Зверево, Лозовая-Успеновка.