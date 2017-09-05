В Житомире запустили систему безналичной оплаты проезда в коммунальном транспорте

В Житомире 5 сентября официально запустили систему безналичной оплаты проезда в наземном коммунальном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, брифинг по этому поводу состоялся сегодня в пресс-центре Житомирского городского совета.

О новшестве журналистам рассказали Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, его заместитель Дмитрий Ткачук, а также представители партнеров проекта.

Новация стала возможной благодаря совместным действиям управления транспорта Житомирского горсовета, КП «Житомиртранспорт», КП «ЖТТУ» и непосредственно партнеров – «Приватбанка» и VISA.

Как прозвучало на брифинге, Житомирский городской совет совместно с Visa и «ПриватБанком» внедряет технологию бесконтактной оплаты платежными картами для проезда в общественном транспорте.

«Этот проект реализуется в рамках «Электронного билета» Житомирского городского совета и направлен на обеспечение быстрого и качественного обслуживания пассажиров без использования наличных денег», - сказал на брифинге Сухомлин.

Он пояснил, что в Житомире в электротранспорте оплатить проезд теперь можно банковской карточкой, используя валидатор, или же с помощью специального мобильного приложения.

«Также в Житомире уже есть более 2, 5 тысяч владельцев карт «Приватбанка», которые уже могут пользоваться ими при оплате проезда в троллейбусах, оборудованных валидаторами», - прозвучало на брифинге.

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Получить такие карты можно в отделении банка, или обменять существующую на новую – со специальным чипом.

«Также житомиряне могут воспользоваться приложением Приват-24 на своем мобильном и с помощью QR-кода оплатить проезд в трамваях. Такая услуга доступна уже в 15 регионах страны», - уточнили представители «Приватбанка».

«Таким образом, житомиряне первыми в стране смогут оплатить проезд в троллейбусах и трамваях не только с помощью пластиковой карточки, приобретенной в точках реализации месячных проездных от КП «ЖТТУ», но и за счет бесконтактной оплаты платежными картами «ПриватБанк» и VISA», - отмечали участники брифинга.

Также отмечалось, что вскоре систему е-билета планируют внедрить в транспорте частных перевозчиков – маршрутках.

«Уже в ближайшее время в Житомире откроют несколько точек, где местные жители смогут получить карточки для оплаты проезда. В первую очередь – это будут пенсионеры. Карты будут использовать для фиксации количества льготных категорий, которые имеют право на бесплатный проезд в коммунальном транспорте», - уверяли журналистов участники брифинга.

Напоследок журналистам в новом троллейбусе, отремонтированном силами работников КП «ЖТТУ», показали, как действует электронный билет и как будет применяться банковская карта для оплаты проезда.

Как сообщал УНИАН, ранее в электротранспорте Житомира была введена система «Электронного билета».