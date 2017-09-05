В Житомире к программе "Электронного билета" подключатся и другие банки
В 110 троллейбусах города установлены стационарные терминалы для приема бесконтактных платежей.
В дальнейшем к программе «Электронного билета» в Житомире будут подключаться и другие банки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
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Как отмечается в сообщении, в 110 троллейбусах города установлены стационарные терминалы для приема бесконтактных платежей, а весь парк коммунального транспорта города (трамваи и троллейбусы) также оборудован ручными терминалами.
«Оплату банковской картой и NFC устройством можно осуществить и на ручных терминалах кондуктора во всех троллейбусах и трамваях на основных городских маршрутах», - отмечают в горсовете.
В. а. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак рассказал, что его компания присоединилась к проекту Житомирского городского совета «Электронный билет» и помогла дополнить систему оплаты проезда приемом бесконтактных банковских карт.
«Это позволит не только модернизировать транспортную инфраструктуру Житомира и сделать поездки более комфортными для жителей и гостей города, но и будет способствовать увеличению доли бесконтактных платежей в стране. Кроме того, одним из основных преимуществ бесконтактных платежей является скорость осуществления транзакции, что также важно для транспортной сферы с большим пассажиропотоком», - сказал Крепак.
В дальнейшем к программе «Электронного билета» в Житомире присоединятся и другие банки, уверяют в горсовете.
Как сообщал УНИАН, сегодня Житомирский городской совет совместно с Visa и «ПриватБанком» рассказала, как внедряет бесконтактные технологии оплаты банковской картой для проезда в коммунальном транспорте.