В Киев зашел новый лоукостер (фото)

Азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways 5 сентября 2017 года начала выполнять рейс Киев-Баку из международного аэропорта «Киев». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Читайте также"В следующем году точно": Омелян рассказал, когда Ryanair наконец начнет летать из Украины

Согласно сообщению, цена билета стартует от 800 грн в одну сторону. Авиакомпания предлагает два вида тарифов: Buta Budget и Buta Standard. Тариф Buta Budget: перевозка багажа оплачивается отдельно, предусмотрен только провоз ручной клади, также нельзя обменять или возвратить билет.

Тариф Buta Standard предусматривает бесплатный провоз багажа 10 кг, позволяет обменивать или возвращать авиабилеты со штрафом 50% от стоимости.

Авиакомпания Buta Airways - дочь авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева.