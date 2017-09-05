Фискальная служба подсчитала, сколько авто на иностранных номерах ввезли в Украину в этом году

В 2017 году в Украину по состоянию на 20 августа украинцы ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией. Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы на запрос «Радио Свобода».

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При этом в ГФС отмечают, что в течение 2016 года украинцы ввезли 148 126 транспортных средств с иностранной регистрацией в режиме "временного ввоза" и транзита.

По данным Фискальной службы, в 2015 году ввезли 97 566 таких авто, а в 2014 году – более 78 тысяч.

В начале августа в ГФС сообщали, что в Украине незаконно находится 52,2 тысячи автомобилей на иностранных номерах: 27,6 тысячи авто, ввезенных в режиме «транзита», и 24,6 тысячи автомобилей, временно ввезенных гражданами для личного пользования, сроки ввоза которых уже закончились.

В мае президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять меры для неотложного урегулирования ситуации относительно несоблюдения требований таможенного законодательства во время использования в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Порошенко также поручил усовершенствовать законодательство относительно регулирования временного ввоза таких авто на территорию Украины.

В январе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией несколько раз блокировали некоторые дороги с требованием законодательного урегулирования проблемы и введение частичного освобождения от налогообложения ввозимых авто из-за границы. Однако соответствующего законопроекта так и не одобрили. На завтра владельцы авто с иностранной регистрацией анонсировали акцию протеста возле Верховной Рады.