Прибыль Lamborghini выросла почти на треть
13:52, 15 апреля 2009Транспорт/Связь
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За счет снижения издержек
Доналоговая прибыль производителя автомашин класса «люкс» Lamborghini выросла в 2008 году на 27,4% до 60 миллионов евро благодаря снижению издержек на фоне практически нулевого роста продаж, сообщает Газета.Ру.
«В целом в 2009 финансовом году мы намерены получить прибыль», – говорится в заявлении итальянского отделения Volkswagen AG.
В 2008 году продажи компании выросли на 2,5% до 479 миллионов евро благодаря высокому спросу в Азии и на Ближнем Востоке, помогшему компенсировать резкое падение рынка в США, основного рынка компании.
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