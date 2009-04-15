Прибыль Lamborghini выросла почти на треть

Доналоговая прибыль производителя автомашин класса «люкс» Lamborghini выросла в 2008 году на 27,4% до 60 миллионов евро благодаря снижению издержек на фоне практически нулевого роста продаж, сообщает Газета.Ру.

«В целом в 2009 финансовом году мы намерены получить прибыль», – говорится в заявлении итальянского отделения Volkswagen AG.

В 2008 году продажи компании выросли на 2,5% до 479 миллионов евро благодаря высокому спросу в Азии и на Ближнем Востоке, помогшему компенсировать резкое падение рынка в США, основного рынка компании.