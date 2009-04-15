Винский: Кабмин отложил финплан «Укрзализныци»
Рассмотрит через неделю
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение отложить вопрос об утверждении финплана «Укрзализныци» на неделю.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.
Он отметил, что причиной переноса рассмотрение данного вопроса стали расхождения по документу Минтранса и Министерства финансов.
«Финансовый план рассматривался, но решение не принято… Есть расхождения с Министерством финансов», - заявил И.ВИНСКИЙ. Он предположил, что в течение недели документ будет откорректирован и вынесен повторно на рассмотрение Кабмина.
Как сообщал УНИАН, И.ВИНСКИЙ рассчитывал на принятие Кабмином финплана «Укрзализныци» на 2009 г. еще в середине марта. Согласно финансовому плану «Укрзализныци», валовой доход предприятия в 2009 году был предусмотрен на уровне 38 млрд. грн., 6,5 млрд. грн. – амортизация, 180 млн. грн. – минимальная прибыль.
В свою очередь, Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил, что Кабинет министров при утверждении финансового плана «Укрзализныци» на 2009 г. должен учесть все социальные обязательства предприятия, и подчеркнул, что готов бастовать в случае исключения из финансового плана «Укрзализныци» расходов на выполнение Отраслевого соглашения и коллективных договоров.