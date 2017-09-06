Киев остановился в пробках, центр города парализован

В Киеве автомобили застряли в огромных пробках, наиболее затруднено движение в центре города, согласно данным сервиса Google Maps.

В частности, «стоит» Крещатик и улица Михайловская, Парковая дорога, Бессарабская площадь, Владимирский спуск и улица Московская.

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В направлении центра также остановились в пробках автомобили на бульваре Леси Украинки и Тараса Шевченко. Традиционно «стоят» проспект Победы на Набережное шоссе.

Также затруднено движение на ул. Елены Телиги и В. Чорновила.

Как сообщал УНИАН ранее, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского перед стенами Верховной Рады, требуя изменить правила растаможки автомобилей

Автомобили перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до стен украинского парламента. Здесь собрались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. В частности, видно машины с литовскими, польскими и эстонскими номерами. Люди требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения. В то же время известно, что сегодня в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а только будут работать в комитетах.