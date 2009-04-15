Гендиректором "Югозападдорстроя" переизбран Вакар

Акционеры ОАО "Югозападдорстрой" генеральным директором переизбрали Владимира ВАКАРА.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 14 апреля 2009 г.

В.ВАКАР исполняет обязанности гендиректора "Югозападдорстрой" с 19 мая 2004 года (владеет 0,432% акций предприятия).

Как сообщал УНИАН, "Югозападдорстрой" в 2007 году увеличило прибыль на 135,89% или на 23,7 млн. грн., по сравнению с 2006 годом – до 33,7 млн. грн., увеличив чистый доход от реализации услуг на 133,26% или на 376,018 млн. грн. по сравнению с 2006 годом - до 658,196 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Югозападдорстрой" - предприятие по строительству и реконструкции автомобильных путей. Создано на базе треста "Винницяшляхбуд" в 1993 году путем реорганизации в акционерное общество.

В состав "Югозападдорстроя" входят 5 дорожно-строительных управлений, база материально-технического снабжения, торгово-производственное управление и Иллинецкий спецкарьер по заготовке каменных материалов. 75% объема строительных работ "Югозападдорстрой" выполняет по подряду "Укравтодора".

92,6% акций "Югозападдорстрой" принадлежит предприятиям, которые входят в строительный холдинг - компанию "Золотые ворота" (Киев).