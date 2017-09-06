В Украине насчитали почти 64 тысячи незаконных авто на еврономерах

Более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрации находятся на территории Украины незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы на странице в Facebook.

"Более 63,9 транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015–2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что в 2015 году из ввезенных почти 549,6 тыс. автомобилей (почти 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 – временного ввоза) не было вывезено свыше 21,5 тысяч.

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Из ввезенных в течение 2016 года почти 712,6 тысячи автомобилей (124,1 тысячи – в режиме транзит, 588,4 тысячи – временного ввоза) не выехали 54,3 тысячи авто. Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тысяч транспортных средств.

"За 7 месяцев 2017 года из 492,5 тысяч авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тысячи) и временного ввоза (380,6 тысячи), не выехали за пределы страны почти 72,3 тысячи автомобилей. Из них почти 10,4 тысячи находятся в Украине с нарушением сроков", - рассказали в ГФС.

Также отмечается, что с 2015 года таможенниками было составлено свыше 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины.

За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму свыше 206,5 млн. грн.

Напомним, в Киеве 6 сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение на улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".