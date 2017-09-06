Запущен новый контейнерный поезд, который на треть дешевле, чем автотранспорт

В Украине презентовали новый контейнерный железнодорожный маршрут ТИС-Днепр-ТИС. Благодаря новой технологии обработки вагонов, существенно повысилась эффективность использования ж/д перевозок, которые стали на 30-50% более выгодными, чем автомобильный транспорт, - рассказали в ТИС.

Соучредитель компании Егор Гребенников отметил, что благодаря отсутствию весовых ограничений таких, как на автомобильных дорогах, контейнеры во время ж/д перевозок могут быть загружены до своей максимальной вместимости, что на 15-20% больше, чем это допустимо на автотранспорте. Об этом Егор Гребенников рассказал в интервью изданию ЦТС. По его словам, новый маршрут реализовали совместно частный портовый оператор ТИС-Контейнерный Терминал, Укрречфлот и Maersk Ukraine.

"В отношении развития контейнерного терминала на причалах №21 и 22 мы практически закончили реализацию стратегии, аналогичной словенскому порту Копер, который отправляет по железной дороге 60 процентов контейнерного оборота и обрабатывает до 12 контейнерных поездов ежесуточно. Тренд с весовыми ограничениями на дорогах работает в пользу ж/д", - подчеркнул он.

По его словам, ТИС построил на территории контейнерного терминала 16 километров железнодорожных путей, благодаря чему теперь сможет отправлять и принимать контейнерные поезда, которые доходят в город Днепр за 19 часов. Запуск поезда удалось осуществить совместно с „Укрречфлотом“, который обрабатывает грузы в Днепропетровском речном порту.

Егор Гребенников подчеркнул, что нынешние радикальные изменение логистики контейнерных грузов были бы невозможны без рекордных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру.

"В 2014-2016 гг. мы вложили в ж/д развитие 52 млн. долл. Теперь настает время и мы вынимаем наш железнодорожный козырь, позволяющий радикально ускорить оборот вагонов на фоне их растущего дефицита", - пояснил Гребенников.

"У нас появился крупнейший в Украине механизированный крытый склад площадью 7 тыс. кв.метров прямо на контейнерном дворе, внутри таможенной зоны. На контейнерном терминале рядом с причалом есть 18 га открытых площадок и еще 24 га в тылу. Осенью этого года мы введем в эксплуатацию еще 120 метров причала №22, и тогда общая длина причалов контейнерного терминала достигнет 600 метров. Новые причалы закладываются под осадки в 21 метр для судов дедвейтом в 240 тыс. т.", - рассказал Егор Гребенников.

Он уточнил, что после того, как компания установит осенью два контейнерных STS–крана с грейферами по 40 кубометров - это позволит выгружать суда типа Capesize с навалочными грузами пятью кранами одновременно со средней скоростью 50 тыс. тонн в сутки и ежесуточно отправлять до 500 вагонов.

Справка. Егор Гребенников - предприниматель, соучредитель компании ТИС, инициатор и создатель социальных проектов "Зеленый театр" и Impact Hub Odessa. ТИС — крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. ТИС оперирует собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, в акватории порта "Южный", в 22 километрах к северо-востоку от Одессы.