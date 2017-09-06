За счет государства: в Украине готовятся к утилизации старых авто

Государственная фискальная служба подготовила проект постановления об утилизации старых автомобилей, которые перешли в государственную собственность, сообщает Новое время.

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Утилизации подлежат авто, которые были конфискованные из-за нарушения таможенных норм или по решению суда, не соответствовали экологическим нормам, а также непригодные к эксплуатации. Отмечается, что в первую очередь под утилизацию пойдут авто, произведенные до 2010 года, которые по мнению авторов проекта вредят экологии.

Перед утилизацией МВД проверит машину по базам данных угнанных авто и на подделку номеров. Также предприятия, которые проводят утилизацию, должны будут предварительно провести техэкспертизу автомобиля. Пригодные детали выставят на продажу, а стальное отправят на металлолом. Перерабатывать машины будут за счет государства.

Автомобили, пригодные к эксплуатации и соответствующие эконормам могут быть растаможены по существующим тарифам и проданы или переданы государственным структурам.

Также перед утилизацией ГФС обязана будет за 15 дней до отправки на переработку предупредить собственника авто о возможности растаможить и забрать авто или заплатить штраф и вывезти из страны.

Как сообщал УНИАН, что в Украине незаконно находится 63,9 тысячи автомобилей на иностранных номерах.