Угонщики авто в Украине предпочитают "Ланосы", "Жигули" и "Тойоты" (инфографика)

Самыми популярными марками автомобилей, которые угоняют в Украине, являются ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Как отмечается, в первом полугодии 2017 года количество автоугонов в Украине сократилось на 25%. Всего за первые шесть месяцев текущего года было угнано 2689 автомобилей против 3461 в первом полугодии 2016-го. При этом раскрываемость преступлений, связанных с кражей автомобилей, возросла.

Читайте такжеУ заместителя главы Нацполиции угнали Lexus

Самые популярные у преступников марки - ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%).

Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. После чего запчасти и комплектующие выставляются на продажу или сдаются на металлолом.

Наибольшее количество угонов зафиксировано в городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.