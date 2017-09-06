В Боярке вышел из строя поезд: пассажиры говорят, что локомотив загорелся

В Боярке сегодня вышел из строя пассажирский поезд сообщением «Черновцы - Киев». В связи с этим были задержаны несколько других поездов. Об этом сообщает ПАО «Укрзализныця» в Facebook.

«... на станции Боярка вышел из строя локомотив поезда № 118 Черновцы-Киев. Из-за этого в дороге задержалось несколько пассажирских и пригородных поездов. Сейчас локомотив заменен, поезд отправился», - говорится в сообщении.

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Из-за инцидента задержались поезда: № 68 Варшава – Киев; № 770 Каменец-Подольский – Киев, № 118 Черновцы-Киев а также задерживались электропоезда, которые курсируют на участке Фастов – Киев.

При этом в соцсетях пользователи сообщили, что поезд «Черновцы – Киев» загорелся.

«Воспользовался услугами #Укрзализныци.Хорошо ехали но НЕ доехали! Поезд Черновцы-Киев немножко загорелся в городе Боярка. Ждем локомотив...(но сколько ждать не знают даже проводники)», - написал пользователь Денис Тимофеев.