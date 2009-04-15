«Укрзализныця» недополучила около трех млрд. грн.

«Укрзализныця» в первом квартале этого года недополучила около трех млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы не добрали в первом квартале около трех млрд. грн. из-за падения объемов», - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, сейчас ведомство проводит мониторинг ситуации, смотрит, где грузы упали, изучает причины и перспективы возобновления или увеличения объемов. Таким образом, отметил М.КОСТЮК, планируется стабилизировать имеющиеся объемы и создать благоприятные условия для наращивания объемов в будущем.

По словам гендиректора, в целом по 2009 году «Укрзализныця» прогнозирует недополучение 8-9 млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов.

«Мы спланировали свои затраты на 2009 год, и тот финансовый недобор из-за падения объемов, который исчисляется на уровне 8-9 млрд. грн., будет замещен за счет улучшения качества труда, снижения затрат на нецелесообразные программы, за счет оптимизации зарплат», - сказал он.

Как отметил М.КОСТЮК, первый квартал ведомство, несмотря ни на что, закончило с позитивным финансовым результатом. «Не очень утешительный, но позитивный результат есть», - подчеркнул он.

По словам М.КОСТЮКА, расчеты по внешним заимствованиям идут на 100%. «Завтра вернем 50 млн. долларов банку-кредитору кредитов, взятых в период прошлых лет», - сказал он.

Гендиректор сообщил, что в целом в этом году «Укрзализныце» необходимо отдать 4 миллиарда гривень внешних заимствований.

Как сообщал УНИАН, по прогнозным данным, озвученным заместителем генерального директора «Укрзализныци» Виктором ЧОРНЫМ 26 марта, ведомство ожидает падения объемов перевозки грузов в 1-м квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на уровне 32%.

По его словам, если в январе падение составило 31%, в феврале 24%, то в марте падение объемов составляет 29%. «Цифры свидетельствуют о том, что мы достигли дна, но когда оттолкнемся от этого дна, мы, к сожалению, сказать не можем», - отметил В.ЧОРНЫЙ. Как сообщалось, в результате кризисных явлений и снижения объемов перевозки, в частности продукции ГМК, строительной отрасли, уровень падения грузоперевозок железными дорогами в октябре 2008 г. составил 16%, в ноябре, декабре – 32%.